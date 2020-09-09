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Avrupa Komisyonu'ndan “Çevre Dostu Ekonomilerde Gençler için İş Fırsatları”

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Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Düzeni kapsamında düzenlenen “Çevre Dostu Ekonomilerde Gençler için İş Fırsatları” konulu webinar 11 Eylül Cuma günü 15.00-17.00 saatleri arasında Zoom platformunda gerçekleştirilecek

Avrupa Komisyonu'ndan “Çevre Dostu Ekonomilerde Gençler için İş Fırsatları”

Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Düzeni kapsamında düzenlenen “Çevre Dostu Ekonomilerde Gençler için İş Fırsatları” konulu webinarda (internet semineri)  gençlere yönelik iş fırsatlarına vurgu yaparak, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesinin önemini ve dijital geçişi ele alacak.

Webinar 11 Eylül Cuma günü 15.00-17.00 saatleri arasında Zoom platformunda gerçekleştirilecek ve AB Bilgi Merkezinin Facebook sayfasından da canlı yayınlanacak.
 
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliğinden verilen bilgiye göre, Webinara Romanya'dan katılacak olan Reka Soos, yapacağı konuşmada, geri dönüşümün ve tekrar kullanımın öncelikli olduğu ekonomilerde gençler için ortaya çıkan çevre dostu ve dijital iş fırsatları hakkında bilgi verip, Avrupa Yeşil Düzeninin meslekler üzerinde yaratacağı etkiye değinecek.

Yunanistan'dan Margaret Eleftheriou ise konuşmasında, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, Avrupa Beceriler Gündemine değinecek. 

Öte yandan Türkiye Bölgesel Çevre Merkezinden Rıfat Ünal Sayman ise, iklim değişikliğine ve bunun iş fırsatları üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, AB üye ülkelerinden iyi uygulama örnekleri sunacak. 

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