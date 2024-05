Ataoğlu acenteler tanıtım etkinliğine katıldı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Uluslararası Final Üniversitesi, Study More Eğitim Danışmanlık Şirketi ve Alyasin Grup iş birliğinde düzenlenen uluslararası acenteler tanıtım etkinliğine katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 40'a yakın acente, uluslararası üne sahip 10 influencer (etkileyen kişi) ve birçok misafirin katıldığı etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Uluslararası Final Üniversitesi'nin genç bir üniversite olmasına rağmen eğitimde fark yarattığını ve geldiği noktanın gurur verici olduğunu söyledi. Ataoğlu, Türkiye Final Okulları ve Acapulco Group ortaklığı ile oluşturulan bu güçlü yapının daha büyük başarılara imza atacağını belirtti.

Farklı ülkelerden ülkeye gelen 10 influencerin de katıldığı etkinlikte ülke turizmi hakkında bilgiler veren Ataoğlu, influencerler aracılığıyla ülkenin daha fazla kitlelere tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

Ülkede alternatif turizm çeşitliliği ve yılın her ayında turizm olanağı olduğuna değinen Ataoğlu, her geçen yıl turizm trendinin de yükseldiğini ifade etti.