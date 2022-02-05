“Asgari ücretlinin gıda alım gücündeki kaybı yüzde 7.67”

CTP milletvekili Devrim Barçın, asgari ücretlinin gıda alım gücünde reel olarak yüzde 7.67 kaybı olduğunu vurguladı



Cumhuriyet Meclisi’nin yeni milletvekillerinden Devrim Barçın, 2021’e göre asgari ücrette %59.09 artış olmasına karşın, %66.76 enflasyon nedeniyle asgari ücretlinin gıda alım gücündeki reel olarak %7.67 kaybı olduğuna işaret etti.

Barçın, yasada öngörülen ve yıllardır açıklanmayan geçim endeksinin saptanarak asgari ücretin buna göre belirlenmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Barçın’ın paylaşımı şöyle:

“01 Şubat 2021 Asgari Ücret 4.400 TL

01 Şubat 2022 Asgari Ücret 7.000 TL

Artış oranı %59.09

Resmi verilere göre bu süredeki Gıda Enflasyonu %66.76

Yani asgari ücretlinin gıda alım gücündeki kaybı reel olarak %7.67'dir. Yapılması gereken ise yasada öngörülen ve şu an İstatistik Kurumu ile ticaretten sorumlu bakanlığın yasal olarak yapmakla görevli olduğu ve yıllardır açıklamadıkları geçim endeksini saptayarak asgari ücretin buna göre belirlenmesidir dostlar.”

