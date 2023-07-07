Asgari ücret toplantısından sonuç çıkmadı

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, çarşamba günü saat 10.00’da yeniden toplanacak.

Yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bu sabah bir araya gelen tarafların toplantısı 1,5 saat sürerek, 14.30 sıralarında tamamladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre komisyon, 12 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da yeniden toplanacak.

Şu an uygulanan asgari ücret net 11.800 TL, brüt 13 bin 563 TL.

