Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanacak

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yarın saat 10.00’da toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla ilk toplantısını yarın saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yapacak.

Ülkede asgari ücret, 1 Ocak 2024 tarihinden beri brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak uygulanıyor.

