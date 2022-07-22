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Asgari Ücret Komisyonu toplantısı haftaya ertelendi

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Asgari Ücret Komisyonu toplantısı haftaya ertelendi

Asgari Ücret Toplantısı haftaya ertelendi. Asgari Ücret Komisyon temsilcileri yurt dışında olduğu gerekçesiyle Komisyon toplanamadı.

Asgari Ücret Toplantısı haftaya ertelendi. Asgari Ücret Komisyon temsilcileri yurt dışında olduğu gerekçesiyle Komisyon toplanamadı.

Çalışma ve Sosyla Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, “Asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalarımız iki aydır sürüyor” dedi.

Taçoy, KKTC’de 120 bin çalışan kişi olduğuna değinerek, değerlendirmeler yapılırken bütün kriterlerin alınacağını belirtti.

Taçoy, bu ay asgari ücretin belirlenmezse brüt 7 bin , net 6 bin 90 TL asgari ücrtelinin eline geçececğini söyledi.

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