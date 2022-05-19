Ülkemizin köklü yerel bankalarından Asbank şubelerinde yenilenmeye devam ediyor. 1988 yılından bu yana sizlere hizmet veren Asbank Güzelyurt şubesi yenilendi.

Açılış, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner, Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, Asbank Güzelyurt Şube Müdürü Yakup Ersoy ve çok değerli iş insanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Teknolojinin yeniliklerinden faydalanarak yenilenen şube binası ve güler yüzlü personeli ile Asbank Güzelyurt Şubesi bölge halkının hizmetine sunuldu..

