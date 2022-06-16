Ankara'da kur korumalı mevduat sisteminin ülkeye getirilebilmesi masaya yatırıldı

Maliye Bakanı Sunat Atun Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile biraraya geldi…

Görüşmeyi BRT’ye değerlendiren Atun, Kavcıoğlu ile kur korumalı mevduat sisteminin ülkeye getirilebilmesi için son durumu gözden geçirdiklerini söyledi…

Maliye Bakanı Sunat Ankara’daki ilk görüşmesini Türkiye Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile gerçekleştirdi…

Görüşme sonrası BRT’ye değerlendirmede bulunan Bakan Atun, artık kur korumalı mevduat sistemini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirmeleri gerektiğini söyledi…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin etkin bir Türk Lirası bölgesi olduğunu hatırlatan Bakan Atun, finansman kaynak ve kredi ve ihtiyaçlarının görülebilmesi için kur korumalı mevduat ve sistemle alakalı olarak bu alanda istikrarlı sürdürülebilir bir süreç yönetmeleri gerektiğini , bu sistemin ülkeye getirilmesi için son durumu gözden geçirdiklerini ifade etti…

Bakan Atun, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Merkez Bankası, KKTC Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bürokratlardan oluşan

bir çalışma grubunun çevrimiçi toplantılarla süreci takip ettiğine işaret ederek şöyle konuştu:

“İki haftaya kadar bunu somutlaştırma noktasına gelebileceğimiz yönünde düşüncem var. Tabi bu esnada yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yürürlükteki para politikası ve buna ilişkinde önümüzdeki dönemin vizyonu üzerine Sayın Başkandan bilgiler aldık. İstişare ettik”



Türkiye Cumhuriyeti’nde ekonomiye yön veren noktalarla istişarelerde bulunarak onların vizyonunu bilmeleri ve izledikleri politikaları öğrenmelerinin son derece önemli olduğunu belirten Atun, bu şekilde de ülkede aynı paralelde ve doğru politikalarla yönetmeye devam edeceklerini söyledi.