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İlk kadın kimyager Ayşe Coşar’ın hayatı belgesel oluyor

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İlk kadın kimyager Ayşe Coşar’ın hayatı belgesel oluyor

Ülkenin ilk kadın kimyageri Ayşe Coşar’ın hayatı, Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile Telsim iş birliğinde belgesel oluyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Telsim ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde kadın öykülerinden oluşacak belgesellere Telsim’in ana sponsorluğunda devam ediliyor.

Hayata değer katan kadınlarla ilgili belgesel projesinde, bu kez ilk kadın kimyager Ayşe Coşar’ın hayatının anlatılacağı belgesel yapılacak.

Uzun yıllar Devlet Laboratuvarı Müdürlüğü yaptıktan sonra müsteşarlık görevinde de bulunan Ayşe Coşar, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu (KTÇEK) Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

KÖDER, ülkeye değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek, kitaplaştırmak amacıyla çalışma başlatmıştı.

Proje ile kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı konulması hedefleniyor.

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