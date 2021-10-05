Akaryakıta okkalı zam

Bakanlar Kurulu bugün yapmış olduğu toplantı sonrasında akaryakıt ürünlerine okkalı zam kararı aldı.

Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlandı ve tüm yakıt türlerine 49 kuruş zam yapıldı.

Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Yapılan son zamlşar sonrasında

Kurşunsuz 95 oktan benzin 7.35 TL'den 7,84 TL’ye,

Kurşunsuz 98 oktan benzin 7.50 TL'den, 7,99 TL’ye

Euro Diesel 6.81 TL'den 7,30 TL’ye

Gazyağı 6.57 TL'den 7,27 TL yükseltildi



İşte yeni fiyatlar:

Kurşunsuz 95: 7,84 TL

Kurşunsuz 98: 7,99 TL

Euro Dizel: 7,30 TL

Gazyağı: 7,27 TL