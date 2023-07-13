Akaryakıta bir zam daha

Ülkemizde akaryakıt fiyatlarına zam hız kesmeden devam ediyorç
Akaryakıta son bir ay içerisinde 5'inci kez zam geldi.
Yapılan son zama göre 95 oktana 0.55 TL, 98 oktana 0.55 TL, Euro Dizel ve gaz yağına ise 0.97 TL’lik zam yapıldı.
95 oktan benzin 25,50 TL’den 26.05'e, 98 oktan benzin 26,05 TL’den 26.60'a , Euro Dizel 23,14 TL’den 24.11'e ve gaz yağı 23,14 TL'den 24.11 TL'ye yükselmiş oldu.
Yeni akaryakıt fiyatları bugün gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.
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