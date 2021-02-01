banner583
banner590
Gözler hükümetin açıklayacağı ekonomik pakette
Gözler hükümetin açıklayacağı ekonomik pakette
6 0
Fırtına, Ruso Stadına zarar verdi
Fırtına, Ruso Stadına zarar verdi
30 0
 
Sağlık bakanı Pilli: “bu sabah 07.00 itibarıyla 25 pozitif vakamız var”
Sağlık bakanı Pilli: “bu sabah 07.00 itibarıyla 25 pozitif vakamız var”
64 0
Fenerbahçe, Rize'yi tek golle geçti
Fenerbahçe, Rize'yi tek golle geçti
19 0
İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
İlçe giriş çıkışlarında sıkı denetim
42 0
“Kamudan kesinti yapılsın, özel sektöre verilsin”
“Kamudan kesinti yapılsın, özel sektöre verilsin”
50 0
“Salgını kontrol altına almak için en az 21 güne ihtiyaç var”
“Salgını kontrol altına almak için en az 21 güne ihtiyaç var”
35 0
banner529
banner570

"Akaryakıt tedarik ve dağıtımı yapan şirket sayısının artırılması gerek"

banner476

Arıklı " Güneyde Mobil, Shell, Agip ve EKO gibi çok uluslu şirketler bu sektörde yer alıyor, buda  beraberinde rekabeti getirmektedir. Bizde rekabet ortamını yaratmak için bu konu ile alakalı bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Akaryakıt tedarik ve dağıtım ağında 2’den fazla şirketin olması piyasaya bir denge ve kalite getireceği şüphesizdir” dedi

"Akaryakıt tedarik ve dağıtımı yapan şirket sayısının artırılması gerek"
banner601

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, akaryakıt tedarik ve dağıtımının iki şirketin elinde olduğunu, bunun arttırılmasının piyasaya denge ve kalite getireceğini söyledi.

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal’ı kabul etti.

Erhan Arıklı kabulde yaptığı konuşmada, “KKTC’deki akaryakıt  pazarı iki şirket tarafından paylaşılmaktadır. Dağıtım şirketi bazında rekabet olmadığından dolayı kurumsal destek de bayilere verilmiyor.  Güneyde Mobil, Shell, Agip ve EKO gibi çok uluslu şirketler bu sektörde yer alıyor, buda  beraberinde rekabeti getirmektedir. Bizde rekabet ortamını yaratmak için bu konu ile alakalı bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Akaryakıt tedarik ve dağıtım ağında 2’den fazla şirketin olması piyasaya bir denge ve kalite getireceği şüphesizdir” dedi.

Akaryakıt sektörü otomasyon sistemi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Arıklı, “Ülkemize 2 noktadan yakıt girişi ve çıkışı vardır, bu noktalar Kalecikteki, KPET ve ALPET tesisleridir. Bu 2 noktanın öncelikle otomasyona kavuşması bizler için ivedilikle yapılması gereken işlerin başında gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Arıklı konuşulan konular ile alakalı daha geniş bir toplantı için çağrıda bulunacağını da söyledi.

ÇAĞDAL

Birlik Başkanı Levent Çağdal da, akaryakıt sektörü içerisinde bulunan 148 benzin istasyonun Devlet adına birer vergi veznesi olarak görev yaptıklarını savunarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tahtında bir tüzük çıkararak, akaryakıt istasyonlarının niteliklerinin belirtilmesinin gerektiğini, her türlü konuda ortak çalışma arzusunda olduklarını söyledi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.