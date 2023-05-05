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Açlık sınırı 14 bin 148 TL oldu

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Açlık sınırı 14 bin 148 TL oldu
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Nisan ayı açlık sınırını 14 bin 148 TL olarak açıkladı. KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamaya göre asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 2 bin 348 TL’ye çıktı 
Buna göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 121,04 TL, aylık 3 bin 631,20 TL yetişkin bir erkek için günlük 126,30 TL aylık 3 bin 789 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 133,57 TL aylık 4 bin 7,10 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 90,68 TL, aylık 2 bin 720,40 TL olarak belirlendi.
Açıklamada, İstatistik Kurumu'nun resmi rakamlarına göre 2023’ün Ocak   ayında yüzde 2.62, Şubat ayında yüzde 4.65, Mart ayında yüzde 2.10, Nisan ayında yüzde 5.30 enflasyon meydana geldiği anımsatılarak dört aylık toplam enflasyonun yüzde 15.46 olduğu kaydedildi.
 
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