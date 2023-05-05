Trafik Haftası'nda trafik bilincini artırıcı etkinlikler yapılacak

PGM-Trafik Müdürlüğü’nde görevli subaylar, televizyon ve radyo programlarına katılarak trafikle ilgili halkı aydınlatıcı bilgiler verecek. Tüm ilçelerde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik, trafik eğitimleri yapılacak.

Trafik Haftası, 8-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



Polis Genel Müdürlüğü de hafta dolayısıyla, trafikte farkındalık yaratmak, trafik kurallarını hatırlatıp uyarmak ve trafikte alınabilecek tedbirlere dikkat çekerek toplumun tüm kesimlerindeki trafik bilincini artırmak amacıyla hafta boyunca etkinlik düzenleyecek.



PGM-Trafik Müdürlüğü’nde görevli subaylar, televizyon ve radyo programlarına katılarak trafikle ilgili halkı aydınlatıcı bilgiler verecek. Tüm ilçelerde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik, trafik eğitimleri yapılacak.



Ülke genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, araç sürücülerinin görüş açısını engellemeyecek ve yayalara engel teşkil etmeyecek şekilde trafik kurallarıyla ilgili uyarıcı afişler asılacak. Çeşitli noktalarda bulunan reklam panolarında, hafta boyunca trafik ile ilgili uyarıcı görseller sergilenecek.



Trafik haftasıyla ilgili hazırlanan kamu spotları hafta boyunca televizyon kanallarında ve internette sosyal medya platformlarında yayınlanacak. GSM operatörleri Telsim ve Turkcell tarafından, tüm abonelere hafta içerisinde toplam altı defa olmak üzere “Trafik Sloganı” içerikli SMS gönderilecek.



Ülke genelindeki trafik denetimleri sırasında, araç sürücülerine trafik kurallarını hatırlatıldığı açıklamaların olduğu araç parfümleri dağıtılacak.

