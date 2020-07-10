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ABD’de günlük rekor vaka sayısı, riskten kaçışı tetikledi

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ABD’de günlük rekor vaka sayısı, riskten kaçışı tetikledi
10 Temmuz 2020 Cuma 12:49
  • İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
  • Küresel mali piyasalarda uzun süredir hakim olan iyimserlik, dün yerini satıcılı bir seyre terk etti.
  • Hisse senedi piyasalarında dün kaydedilen 180 derece ters tarafa doğru dönüşü, geçen gün bültenimizde “Aşk Nefrete Ne Yakınsın” diyerek anlatmaya çalışmıştık.
  • Somut bir sebep olarak sıralayacak belki de 2 tane argümanımız var: ABD’de rekor düzeye yükselen Covid-19 vaka sayılarındaki artışın yatırımcı algısında yarattığı bozulma ve hisse senedi piyasalarında balon etkisi.
  • Hafta ortası bültenimizde, pek çok hisse senedinin artık aşırı alım bölgesine geldiğini, pahalı olduğunu, merkez bankalarının saçtığı para ile ardı arkası kesilmeyen alım furyasında düzeltme beklediğimizi paylaşmıştık.
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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