ABD’de günlük rekor vaka sayısı, riskten kaçışı tetikledi

Maliye Teftiş Kurulu tarafından Gelir ve Vergi Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde 13.06.2019-13.06.2020 tarihlerini kapsayan denetim sırasında Tahsilat Memuru Öykü Balıkçıoğlu’nun 2 bin 388 ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirip, 903 bin 392 TL açık belirlendiği polis tarafından açıklanırken, Balıkçıoğlu'nun 2014-2016 yılları arasındada kasasında açık tespit edildiği belirtildi