“7 bin TL’de ısrarlı olacağız”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, brüt 7 bin TL’lik asgari ücreti, bugün yeniden değerlendirecek. Bakan Ataoğlu, “Brüt 7 bin TL rakamında ısrarlı olacağız” dedi







Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçilerin yetersiz, işverenin ise gerekenin üzerinde bularak itiraz ettiği, aylık brüt 7 bin TL’lik asgari ücreti, bugün yeniden değerlendirecek.

Komisyonun 22 Aralık 2021 tarihinde, işveren temsilcilerinin masadan ayrılmasının ardından, oyçokluğuyla, brüt saatlik 40,38TL, günlük 323,07 TL, haftalık bin 615,38 TL ve aylık 7 bin TL olarak belirlediği asgari ücret, itirazlar üzerine bugün 10.30’da yeniden masaya yatırılacak.

Ökte yandan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, asgari ücrete yönelik değerlendirmelerde bulundu.

7 bin TL brüt rakamın belirlenmesi sürecinde Çalışma Bakanı Koral Çağman ile istişare halinde olduklarını ve empati içerisinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Ataoğlu; “Kendimizi hem çalışanın hem de iş verenin yerine koyduk. Bu yüzden işçiye 7 bin TL brüt ücrette, iş verene de 1 yıl boyunca prim destek ödemesinde karar kıldık” dedi. Komisyon toplantısı konusuna değinen Bakan Ataoğlu; “biz brüt 7 bin TL rakamında ısrarlı olacağız” dedi.

