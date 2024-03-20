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66 zeytinyağı numunesinin 19'u tağşişli

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66 zeytinyağı numunesinin 19'u tağşişli
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, zeytinyağı tağşiş analizleri sonucunda 47 zeytinyağı numunesinin tağşişsiz (uygun), 19’unun ise tağşişli (uygun değil) olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasına göre, yapılan yazılı açıklamaya göre 4-25 Ocak tarihleri arasında beş ilçede tağşiş analizi için yapılan denetimler sonucunda 66 zeytinyağı numunesi alındığı ve analizlerin ECN 42’ye göre yapıldığı kaydedildi.
Tağşişli çıkan üç zeytinyağının üretici/satıcısı olan iki firmanın itiraz hakkını kullanarak numunelerin tekrar analiz edilmesinin talep ettiği kaydedilen açıklamada, “Bunun üzerine 5 Mart tarihinde Sinde Trading’e ait Naturel Zeytinyağı etiketli iki şahit numunenin muayene ve analizlerinde yağların tağşişli (uygun değil) olarak tespit edildi. Sinde Trading Naturel Zeytinyağlarının satışı/dağıtımı Bafra Gıda Tic. Şti. Ltd. tarafından yapılmaktadır” denildi.
Açıklamada, ‘’Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası”na aykırı davrandığı için, firma hakkında idari ceza uygulanacağı da belirtildi.
 
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