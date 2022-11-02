4G ve 5G ihalesini Turkcell kazandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 4G ve 5G frekans ihalesini, 19 Milyon 192 bin 308 ABD doları veren Turkcell’in kazandığını açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Arıklı, ihalenin sonuçlandığını ve frekansların büyük bir bölümünü, ihaleye tek katılan Turkcell’in aldığını kaydetti.

Turkcell’in, ihaleyi, KDV dahil 19 Milyon 192 Bin 308 ABD doları vererek kazandığını ifade eden Arıklı, pazartesi günü ihale bedelinin Başbakan, Maliye Bakanı ve kendisinin katılacağı seramonide teslim alınacağını söyledi.

Arıklı, frekansların 10 ay içinde KKTC’nin yüzde 60’ını kapsayacak şekilde faaliyete geçeceğini ifade ederek, “Ülkemiz için hayırlı olsun, bu zor dönemde ihaleye katılan Turkcell’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı ve hızlı bir şekilde ikinci aşamaya geçileceğini kaydetti.

