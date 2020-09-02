40 yılın en olumlu Ağustos ayı bitti. Nerede kalmıştık?

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Kulaklardan fışkırırcasına bol para, beraberinde çok düşük hatta negatif faizler ile tanımlanan ultra gevşek para politikasının devam da edeceği düşünülürse, ABD borsalarının son 40 yılın en iyi Ağustos ayını geride bırakmalarına şaşmamak gerekiyor.
- 1980'lerden bu yana kaydedilen bu şaşalı performansta, ABD’nin en büyük 500 şirketinin işlem gördüğü S&P500 endeksi %7, teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksi %9,6 artış kaydederken, Dow Jones %7,6 primle tarihinin en yüksek ikinci aylık kapanışını gerçekleştirdi.
- Takdir edersiniz ki, pandemi nedeniyle sokak ekonomisi (reel) darmadığın olmuşken, finansal tarafta ise parti havası tam gaz devam ediyor. Düşünün ki, önde gelen merkez bankalarının faiz oranı %0’a gelmişken, sadece bir ayda hisse senedi piyasalarında %7-10 arasında değer kazançları görülebiliyor! Haliyle de balonlar şişmeye, merkez bankalarını da müdahale gücü, yaklaşan yeni tehlikelere karşı her geçen gün azalıyor.
- Lakin, bu şaşalı Ağustos performansı ardından, kafalar yeni ayın ve sonbaharın ilk gününde biraz karıştı. Daha doğrusu, piyasalar yön bulmakta dün oldukça zorlandı.
- EUR/USD paritesi gün içinde ön plana çıkardığımız 1,1965 seviyesini geçerek belki de opsiyon işlemlerinin yazıldığı 1,20 strike seviyesini hedeflemek adına 1,2011 seviyesine varan bir hareket sergilemesi ardından günü 1,19 seviyelerinin diplerine kadar gevşeyerek tamamladı.
- Benzer bir şekilde, kış aylarının yaklaşması ile 85bin can kaybı bekleyen, bütçe açığı rekor seviyelere yükselen İngiltere’de, Sterlin’in dolar karşısında amansız yükselişi dün 1,35 seviyesinin kıyısına kadar sürmesi ardından kapanış 1,33’lü seviyelerde gerçekleşti.
- Kıymetli metaller cephesinde de, hava üç aşağı beş yukarı aynı düzlemdeydi. Altının ons fiyatı 2,000 ; gümüşün ise 29 seviyesinin kıyısından yönünü bir miktar da olsa aşağıya çevirdi (bakınız grafik).
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