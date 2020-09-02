Hamitköy, Dani ile devam dedi

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy'ün yeni sezon kadrosunda yer alacak yabancı futbolcusu belli oldu. Nijeryalı savunmacı Dani Kalu yeni sezonda da kırmızı siyahlı formayı giyecek.

Geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde transfer edilen Dani, savunmadaki etkili ve güven veren futbolu ile dikkat çekmiş ve takıma büyük katkı koymuştu. Sezon tamamlandıktan sonra da adadan ayrılmayan Dani şu anda takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya devam ediyor.

