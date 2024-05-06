3 yılda rekor yükseliş!

Ülkede 2021’in ekim ayında bir marketin hazırlamış olduğu sebze ve meyvelerin fiyatını içeren broşür, yaklaşık üç senede hayatın ne kadar pahalılaştığını gözler önüne seriyor

Ülkede 2021’in ekim ayında bir marketin hazırlamış olduğu ve belli sebze ve meyvelerin fiyatını içeren broşür, hayatın ne kadar pahalılaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Söz konusu marketin broşüründe yani 2021’in ekim ayında salatalık 1,99 TL, limon 3,90 TL, avokado 7,50, mandalina 5,90 TL, elma 6,99 TL, kavun 4,49 TL, verigo üzüm 7,90 TL şeftali ise 14,90 TL’den satılıyordu.

Şimdi ise çeşitli marketlerden alınan fiyatlara göre; salatalık 19,90 TL, limon 21,90 TL, avokado 32,99 TL, mandalina, 13,90 TL, elma 49 TL, verigo üzüm 230 TL şeftali 195 TL olarak raflarda yer alıyor.

Bazı ürünlerin fiyatının mevsime göre değiştiği bile göz önüne alındığında fiyatlarda yine de çok ciddi bir artış olduğu göze çarpıyor.

Ayrıca 2021’in ekim ayında net 4 bin 324 TL olan asgari ücretle 2 bin 172 kilo salatalık alabilen biri şimdi 24 bin TL’lik asgari ücretle bin 206 kilo salatalık alabiliyor.

Benzer bir durum broşürde yer alan diğer ürünler için de geçerli… 2021’in ekim ayındaki asgari ücretle bin 108 kilo limon alan biri şu anki asgari ücretle bin 95 kilo limon alabiliyor. Yine 2021’in ekim ayındaki asgari ücretle 618 kilo elma alan biri şu anki asgari ücretle 489 kilo elma alabiliyor.





Ürün

Ekim 2021 Nisan 2024

Salatalık 1,99 TL 19,90 TL

Limon 3,90 TL 21,90 TL

Avokado 7,50 TL 32,99 TL

Mandalina 5,90 TL 13,90 TL

Elma 6,99 TL 49 TL Kavun

Verigo Üzüm 17,90 TL 230 TL

Şeftali 14,90 TL 195 TL



