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YDÜ’den öğretmenlere hizmet içi eğitim

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YDÜ öğretim üyeleri, Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 250 öğretmene hizmet içi eğitim verdi

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YDÜ’den öğretmenlere hizmet içi eğitim

 
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burak Gökbulut, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı kademelerde görev yapan öğretmenlere “Güzel ve Etkili Konuşma” üzerine kurs verdi. Hizmet içi eğitim olarak, 2 – 9 Eylül 2022 tarihleri arasında Gazimağusa, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde gerçekleşen ve toplamda yaklaşık 250 öğretmenin katıldığı kurslar, her biri yoğun ilgiyle karşılandı.
Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut , “Güzel ve Etkili Konuşma”nın her meslek dalı için önemli olduğunu ancak öğretmenlik mesleğinde buna çok daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirttiler. Yeniasır ve Gökbulut, hitabet gücü iyi olan bireylerin, toplum içerisinde önemli bir yer edindiklerini, dikkatle dinlendiklerini, başkaları tarafından önemsendiklerini, ciddiye alındıklarını ve sürekli ön planda olduklarını vurguladılar.
Sosyal ilişkilerde kendini iyi ifade eden, ses tonunu ve beden dilini etkili kullanan insanların özgüvenlerinin çok geliştiğini belirten Yeniasır ve Gökbulut, etkili ve güzel konuşmanın eğitim yoluyla geliştirilmesinin mümkün olduğunu ve doğuştan gelen bir yetenek olarak görülmemesi gerektiğini söylediler. Üniversitelerdeki Türkçe Öğretmenliği bölümlerinin en önemli hedeflerinden birinin öğrencilerin dört temel dil becerisini geliştirmek olduğunu vurgulayan araştırmacılar, ilköğretimdeki “Türkçe” ve ortaöğretimdeki “Türkçe”-“Edebiyat” derslerinde öğretmenlerin gerekli zamanı ayırarak, her öğrenciye sınıf içi etkinliklerde yeteri kadar konuşma ve yazma fırsatı tanımalarının öğrencilerin gelişimi açısından son derece önemli olduğunu belirttiler.
Kursların devamında iyi bir konuşmanın ve konuşmacının özelliklerini ortaya koyan araştırmacılar aynı zamanda nitelikli bir sesin nasıl olması gerektiği üzerinde de durarak, katılımcılarla birlikte ses geliştirme tekniklerine ilişkin çeşitli uygulamalar yaptılar.
 
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