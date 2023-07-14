Yakın Doğu İlkokullarında uluslararası eğitim modeli

Yeniboğaziçi, Lefkoşa ve Girne’de eğitim veren Yakın Doğu İlkokullarında İngiliz eğitim müfredatının uygulandığı “İngilizce Program”a kayıtlar sürüyor

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu’nun ardından, Yakın Doğu İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’nda açılan ve Cambridge Uluslararası Programı ile İngiliz eğitim müfredatının uygulandığı “İngilizce Program”a kayıtlar devam ediyor.Cambridge Uluslararası Programı ile İngiliz eğitim müfredatının uygulandığı “İngilizce Program”, Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu’nun ardından, yeni eğitim döneminde Yakın Doğu İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’nda da uygulanacak. Adada yaşayan yabancı öğrencilerin yanı sıra, çocuklarının İngiliz eğitim müfredatı ile yetişmesini isteyen Türklere de hizmet verecek olan programa kayıtlar devam ediyor.“İngilizce Program”ın, Yeniboğaziçi Kampüsünün ardından Lefkoşa ve Girne Kampüslerinde de uygulanması ile birlikte Yakın Doğu Kolejleri; öğrencilerine ortaokul ve lise seviyesinde sunduğu GCSE ve A-Level müfredatı ile eğitim olanağını, bütün okullarında 3 ila 10 yaş aralığındaki ilkokul öğrencilerine de sunmaya başladı. Böylelikle, kolej eğitiminde GCSE ve A-Level müfredatını seçecek öğrenciler, programa hazır bir şekilde başlayabilecek.Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu, Yakın Doğu İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’nda uygulanan “İngilizce Program”, Cambridge Uluslararası Programı ile İngiliz eğitim müfredatını Kuzey Kıbrıs’a taşıyacak. KKTC’de giderek artan sayıda yabancı dilde konuşan öğrencilerin ve İngilizce dilinde yetkin olmayı arzulayan Türk öğrencilerin uluslararası müfredata olan taleplerini karşılamak için başlatılan “İngilizce Program”, küçük yaşta başlayan çocukların, ilkokul sonrasındaki eğitim yaşamlarında kolej sistemine çok daha kolay adapte olmasını sağlayacak.3 ile 10 yaş aralığındaki çocuklara uygulanacak “İngilizce Program” kapsamında Türkçe ve Fransızca dışındaki; İngilizce, matematik, bilgisayar, fen, sanat ve tasarım, teknoloji ve tasarım, coğrafya, tarih, müzik, beden eğitimi, ahlak eğitimi gibi bütün dersler İngilizce dilinde olacak.Yurtdışından gelerek, yaşamak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tercih eden nüfusun her geçen gün arttığına vurgu yapan Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, “Yabancı dilde konuşan öğrencilerin artan yoğunluğunu ve çocuklarının İngilizceye hakim bir şekilde uluslararası eğitim modelleriyle büyümesini arzulayan Türk velilerimizin taleplerini dikkate alarak, iki yıl önce Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu’nda başlattığımız İngilizce Program’ı, Lefkoşa ve Girne kampüslerimizde de uygulama kararı aldık” ifadelerini kullandı.İngilizce Program’ı hali hazırda kullandıkları eğitim müfredatına bir alternatif olarak sunduklarını söyleyen Aligüllü, “Her iki programımızda da eğitim faaliyetlerimiz yüksek standartlarda devam edecek” dedi. İngilizce Program’a yoğun bir talep olduğunu da belirten Ertan Aligüllü, “Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu, Yakın Doğu İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’nda sunduğumuz İngilizce Program’a kayıtlarımız eylül ayının ilk haftalarına kadar devam edecek” ifadesini kullandı.Yakın Doğu İlkokulu İngilizce Program Müdür Vekili Deniz Özkan, Britanya’da kullanılan ulusal müfredatı uyguladıkları İngilizce Program’ın iki yıldır Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu’nda devam ettiğini hatırlatarak “Lefkoşa ve Girne kampüslerimizde de uygulamaya koyduğumuz İngilizce Program ile öğrencilerimizin küçük yaşlarda başlayan akademik yolculuğunda en iyi GCSE ve A Level sonuçlarına ulaşmalarına olanak sağlayacak bilgi ve becerileri geliştirmelerini hedefliyoruz” ifadesini kullandı.müfredatı uyguladıklarını söyleyen Özkan, “İngilizce Program ile öğrencilerimizi İngilizce’ye anadil seviyesinde hakim, özgüveni yüksek, kendiyle barışık, sorgulayan, sebep-sonuç ilişkisi kurabilen, farkındalığı yüksek bireyler olarak mezun edeceğiz” dedi.