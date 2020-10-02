Girne Üniversitesi, yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulayacak

Girne Üniversitesi, KKTC’ye gelebilen öğrencilerine yüz yüze, gelemeyen öğrencilerine ise uzaktan eğitim verecek. 5 Ekim’de başlayacak olan güz dönemi dersleri, aynı anda yüz yüze ve uzaktan eğitim modeli ile gerçekleştirilecek





Girne Üniversitesi COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 Akademik Güz döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelebilen öğrencilerine yüz yüze, gelemeyen öğrencilerine ise uzaktan eğitim verileceğini duyurdu. 5 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak olan Güz dönemi dersleri, aynı anda yüz yüze ve uzaktan eğitim modeli ile gerçekleştirilecek.

Girne Üniversitesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânlarını bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edecek olan Girne Üniversitesi, hangi derslerin uzaktan hangi derslerin yüz yüze verileceğini fakülte ve program bazında düzenledi. Yüz yüze uygulanacak eğitimlerde dersler seyretilmiş sınıflarda gerçekleştirilecek. Uzaktan eğitimler ise, UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi )platformu üzerinden açılacak ve derslere ait tüm materyaller bu platform üzerinden öğrencilerle paylaşılacak. Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda ise uygulamalar Güz veya Bahar dönemleri sonunda belirlenen takvim ve alınacak tedbirler içerisinde yapılacak.

Yüz yüze eğitimin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Üniversite tarafından belirlenen sağlık önlemleri çerçevesinde sınıflar sosyal mesafe ve hijyen kriterleri gözetilerek seyreltildi. Yüz yüze yapılacak staj/atölye/laboratuvar uygulamalarında da gerekli tüm sağlık önlemleri alındı. Öğrencilerin kampüste temas ettiği alanlar gerekli hijyen kuralları doğrultusunda dezenfekte edildi. Binaların girişleri ve içerisinde uygun yerlere el antiseptiği yerleştirildi. Okulda bulunan kişilerin tümü kurallara uygun maske takacak. Derslikler her gün içinde havalandırılarak, temizlik ve dezenfektasyon işlemi yapılacak. Kampüs içerisindeki her alanda maske, ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafe kuralları kesintisiz uygulanacak.

Hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkanlarını bir arada kullanarak 2020-2021 Akademik Yılında eğitim-öğretime devam edecek olan Girne Üniversitesi, içinde bulunduğumuz olağanüstü durumu en iyi şekilde değerlendirerek öğrencilerinin eğitim kayıplarının mümkün olduğunca azaltılması için salgının seyrine göre ve KKTC Bakanlar Kurulu’nun ileriki tarihlerde alacağı kararlar doğrultusunda yeni düzenlemeleri hayata geçirecek.





