banner480
banner69
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
25 0
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
11 0
 
Az daha Cafeye giriyordular
Az daha Cafeye giriyordular
208 0
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
31 0
Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı
Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı
27 0
Türkiye’den, Cimnastik Fedarasyonuna büyük katkı
Türkiye’den, Cimnastik Fedarasyonuna büyük katkı
45 0
Meteorolojiden toz uyarısı
Meteorolojiden toz uyarısı
52 0
banner529

Girne Üniversitesi, yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulayacak

banner476

Girne Üniversitesi, KKTC’ye gelebilen öğrencilerine yüz yüze, gelemeyen öğrencilerine ise uzaktan eğitim verecek. 5 Ekim’de başlayacak olan güz dönemi dersleri, aynı anda yüz yüze ve uzaktan eğitim modeli ile gerçekleştirilecek

Girne Üniversitesi, yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulayacak

 
Girne Üniversitesi COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 Akademik Güz döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelebilen öğrencilerine yüz yüze, gelemeyen öğrencilerine ise uzaktan eğitim verileceğini duyurdu. 5 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak olan Güz dönemi dersleri, aynı anda yüz yüze ve uzaktan eğitim modeli ile gerçekleştirilecek.
Girne Üniversitesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânlarını bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edecek  olan Girne Üniversitesi, hangi derslerin uzaktan hangi derslerin yüz yüze verileceğini fakülte ve program bazında düzenledi. Yüz yüze uygulanacak eğitimlerde dersler seyretilmiş sınıflarda gerçekleştirilecek. Uzaktan eğitimler ise, UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi )platformu üzerinden açılacak ve derslere ait tüm materyaller bu platform üzerinden öğrencilerle paylaşılacak. Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda ise uygulamalar Güz veya Bahar dönemleri sonunda belirlenen takvim ve alınacak tedbirler içerisinde yapılacak.
 Yüz yüze eğitimin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Üniversite tarafından belirlenen sağlık önlemleri çerçevesinde sınıflar sosyal mesafe ve hijyen kriterleri gözetilerek seyreltildi. Yüz yüze yapılacak staj/atölye/laboratuvar uygulamalarında da gerekli tüm sağlık önlemleri alındı. Öğrencilerin kampüste temas ettiği alanlar gerekli hijyen kuralları doğrultusunda dezenfekte edildi. Binaların  girişleri ve içerisinde uygun yerlere el antiseptiği yerleştirildi. Okulda bulunan kişilerin tümü kurallara uygun maske takacak.  Derslikler her gün içinde havalandırılarak, temizlik ve dezenfektasyon işlemi yapılacak. Kampüs içerisindeki her alanda maske, ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafe kuralları kesintisiz uygulanacak. 
Hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkanlarını bir arada kullanarak 2020-2021 Akademik Yılında eğitim-öğretime devam edecek olan Girne Üniversitesi, içinde bulunduğumuz olağanüstü durumu en iyi şekilde değerlendirerek öğrencilerinin eğitim kayıplarının mümkün olduğunca azaltılması için salgının seyrine göre ve KKTC Bakanlar Kurulu’nun ileriki tarihlerde alacağı kararlar doğrultusunda yeni düzenlemeleri hayata geçirecek.
 
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.