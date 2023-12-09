UKÜ, 69. sıraya yükseldi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin (UKÜ), akademik yerleşkelerin sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği “UI GreenMetric World University Rankings” sıralamasında; dünyanın 69, Avrupa’nın ise 29. en sürdürülebilir kampüsü olduğu belirtildi.



UKÜ Mütevelli Heyeti Danışmanı ve Sürdürülebilir Kampüs Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu yazılı açıklamasında, UKÜ’de yapılan sürdürülebilirlik faaliyetleri ile “UI GreenMetric World University Rankings”in sıralamasını değerlendirerek, gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik çalışmalarının sürekli olarak yükselen bir trendle devam ettiğini kaydetti.

Abbasoğlu, çalışmalarda, öğrenci, personel ve öğretim üyesi katkısının önem taşıdığını belirterek, “Hedef; hem UKÜ ailesinin sürdürülebilir bir kampüse sahip olması, hem de toplumun sürdürülebilirlikle ilgili bilincini artırmaktır” dedi.

Abbasoğlu, bundan sonraki hedefin; “UKÜ ailesinin ve dış paydaşların katılımı ile sıfır atık noktasına ulaşmak ve dünyanın tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan karbon nötr kampüs olmak” olduğunu ifade etti.

