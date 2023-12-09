banner913
banner932
En çok yağış Karpaz bölgesinde kaydedildi
En çok yağış Karpaz bölgesinde kaydedildi
8 0
Töre: “Kamuya yapılan engelli vatandaş istihdamları olumlu”
Töre: “Kamuya yapılan engelli vatandaş istihdamları olumlu”
16 0
 
Öğretmenlerden tabutlu eylem
Öğretmenlerden tabutlu eylem
25 0
Tunç, yüreklere su serpti
Tunç, yüreklere su serpti
16 0
Antrenörler Derneği ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirdi
Antrenörler Derneği ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirdi
20 0
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
En fazla yağış Akdeniz’de kaydedildi
29 0
Yunanistan’la yeni dönem
Yunanistan’la yeni dönem
33 0
banner996
banner985

UKÜ, 69. sıraya yükseldi

banner989

banner974
UKÜ, 69. sıraya yükseldi
banner971
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin (UKÜ), akademik yerleşkelerin sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği “UI GreenMetric World University Rankings” sıralamasında; dünyanın 69, Avrupa’nın ise 29. en sürdürülebilir kampüsü olduğu belirtildi.

UKÜ Mütevelli Heyeti Danışmanı ve Sürdürülebilir Kampüs Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu yazılı açıklamasında, UKÜ’de yapılan sürdürülebilirlik faaliyetleri ile “UI GreenMetric World University Rankings”in sıralamasını değerlendirerek, gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik çalışmalarının sürekli olarak yükselen bir trendle devam ettiğini kaydetti.
Abbasoğlu, çalışmalarda, öğrenci, personel ve öğretim üyesi katkısının önem taşıdığını belirterek, “Hedef; hem UKÜ ailesinin sürdürülebilir bir kampüse sahip olması, hem de toplumun sürdürülebilirlikle ilgili bilincini artırmaktır” dedi.
Abbasoğlu, bundan sonraki hedefin; “UKÜ ailesinin ve dış paydaşların katılımı ile sıfır atık noktasına ulaşmak ve dünyanın tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan karbon nötr kampüs olmak” olduğunu ifade etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.