The International Elementry School öğrencileri deprem eğitimi aldı

GAÜ’den verilen bilgiye göre, öğrenciler, deprem öncesinde ve deprem esnasında yapılacaklar ve sonrasında uygulanacaklar hakkında uygulamalı eğitim aldı.
Sivil Savunma ekipleri tarafından eğitim alan öğrenciler sınıflarında deprem tatbikatı yaptı, ardından bahçede toplanma alanında bir araya geldi.
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