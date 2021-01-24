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Okullar yarın yeniden eğitime başlıyor

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada,  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı gereği, Girne bölgesindeki bazı okullarda ve Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu’nda uzaktan (online) eğitime başlanacağını, ülkedeki diğer okullarda ise seyreltilmiş yüz yüze eğitim yapılacağını belirtti

Okullar yarın yeniden eğitime başlıyor
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Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı doğrultusunda  anaokullar ile  ilk ve orta dereceli okullarda eğitim  seyreltilmiş yüz yüze olarak  yarın başlıyor.
 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada,  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı gereği, Girne bölgesindeki bazı okullarda ve Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu’nda uzaktan (online) eğitime başlanacağını, ülkedeki diğer okullarda ise seyreltilmiş yüz yüze eğitim yapılacağını belirtti. 

Bakan Amcaoğlu, “Lefkoşa’da bulunan 9 Eylül İlkokulu’nda 25 Ocak 2021’de uzaktan eğitime başlıyoruz. Bu uygulamayı 29 Ocak 2021’e kadar sürdüreceğiz ve bu okulumuz için yeni karar üreteceğiz. Girne bölgesindeki okullarla ilgili olarak bir sonraki kararı ise Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu verecek” dedi.

Bakan Amcaoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin özellikle son bir yıl içerisinde çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğinin farkında olduklarını belirtti ve “Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, en başta öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere, tüm ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin eğitimle ilgili son kararları şöyle: 

“Çatalköy - Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında, alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil)  durdurularak, online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Bu bölge dışında bulunan okulların 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) geçmeleri uygun görülmüştür. Ancak Çatalköy - Karşıya bölgesinde ikamet edip eğitim ve çalışmak amacıyla başka bölgelere giden öğrenci ve öğretmenlerin bir sonraki karara kadar eğitim kurumlarına gitmeleri ve çalışmaları uygun görülmemiştir.
 
Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

Ülkemizde eğitim kurumlarının açılışının ertelendiği nedenle Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.”

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