Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “Okulların durumunu yarın bilim kurulunun önerisi doğrultusunda tartışacağız. Okullar bugün olduğu gibi yarın da açık olacak. İkinci sınıfa kadar olan öğrenciler okula gidecek” açıklamasında bulundu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantı sonrası BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Akademik takvimi Haziran ayında oluşturduklarını, belirlenen gün yaklaştıkça pozitif vakalarda artış görüldüğünü, 1 Eylül kararını 14 Eylül’e ertelediklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, oryantasyon maksatlı olarak ilköğretim ikinci sınıfa kadar okullar ve eğitim kurumlarını bugün açtıklarını belirtti.

Bugün okullara ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, çocukların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduklarını, öğretmenleri eşliğinde teneffüslere çıkıldığını belirtti.

Sosyal medyadaki tartışmaların devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, Sağlık Bakanlığı’nda toplantılar yaptıklarını, okulların devam etme şekilleriyle ilgili kararlar üretileceğini kaydetti.

Okulların bugün olduğu gibi yarın da devam edeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, yeni alınan bir kararın henüz bulunmadığını, kararın yarın alınacağını ifade etti.