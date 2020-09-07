Başbakan Ersin Tatar, “Sağlık kurullarından, üst komiteden gelen görüşleri dikkate alacağız. Sağlık Bakanı ile görüşeceğiz. Ne gerekirse o yapılacak. Çok da paniğe gerek yok. Durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor” dedi.

Sorumluluğun kendilerinde olduğunu belirten Tatar, vatandaşlara maske-mesafe-hijyen kurallarına uymasını istedi, “Kalabalıktan uzak durun. Düğünlerde temas da doğru değil” şeklinde konuştu.

400’ye yakın kişinin karantina otellerinde takip edildiğini belirten Başbakan, “Pozitif olan 18 kişi zaten izoleydi” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun yarın gerçekleştirilecek olağanüstü toplantısına işaret eden Tatar, “Bazı yerlere yasaklar gelecek. Kurallara uyulmaması kabul edilebilir değil” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada çok ağır eleştiriler aldıklarını kaydeden Tatar, “Herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yapıyor. ‘Önce sağlık’ dedik. Sanırım bunu kanıtladık. Ekonomi için dışa açılmak gerekiyordu. İç bulaş olduğu için karantina gündeme geldi. Bunu zamanında gündeme getirdik. Bu ekonomi de ayakta kalmak zorunda. Önce sağlık, sonra diğer hususlar. Eğer eleştiri yapılacaksa mantıklı ve gerçeğe dayalı yapılmalı” dedi.