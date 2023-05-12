Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı tartışması alevlendi

Sendikalar, tasarının komiteden çekilmesini istedi, Eğitim Bakanı salı günü görüşmelere başlanacağını söyledi

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde salı günü görüşülmesi öngörülen Öğretmen (Değişiklik) Yasa Tasarısı öğretmen sendikaları ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu karşı karşıya getirdi.

Sendikacılar, Eğitim Bakanı’nı “öğretmenin haklarını gasp etmekle” suçlarken, Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “Bizim yapmadığımız politikayı sendikacılar yapıyor. Sendikacılık anlayışı güncellemeyenler elbette Öğretmenler Yasası’nın güncellenmesine karşı çıkacak” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yaparak, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komiteden çekilmesini, teknik komitede yeniden ele alınmasını talep etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem, KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, öğretmenlerin çalışma, öğrencilerin de bu eğitim koşullarını hak etmediğini söyledi.

Bakanlığı; eğitimin niteliği, okulların alt yapısı, bütçesi üzerinden eleştiren sendikacılar, tam gün eğitim, özel okul fiyatları konularına değinerek, eğitimde sorunlara çözüm bulmayanların öğretmenlerin haklarına saldırdığını savundu.

Mili Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, kendisini eleştiren sendikacılara, “Klasik, ezberlenmiş sendikacılık anlayışını bir tarafa koyun, samimiyseniz gelin ülkeye daha iyi hizmetin yolunu arayalım” diyerek seslendi.



Maviş



KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, eğitim sisteminin ‘ben yaparım olur’ zihniyetiyle bir adım ileriye gidemeyeceğini söyleyerek, “Eğitimin geleceğine eğitimciler karar verir, politikacılar değil” dedi.

Bakanlığın öngörülen değişiklikleri neden yaptığıyla ilgili herhangi bir bilimsel çalışması olmadığını söyleyen Maviş, “Elinizde veri yoksa eğitimin niteliğini artıracağınızı nasıl iddia edebilirsiniz?” diye sordu.

Kapı arkasında veya farklı koşullarda görüşme yapmayacaklarını da söyleyen Maviş, Eğitim Bakanı’na “Tasarıyı komiteden çekin, yeni sayfa açmak istiyorsanız iki öğretmen sendikasıyla bir öğretmene yakışır biçimde çalışma masası kurun, teknik komiteleri çalıştırın, Kıbrıs Türk eğitim sistemini birlikte ileriye taşıyalım” diyerek seslendi.

-Eylem



KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Eğitim Bakanı’nın eğitimin niteliğiyle değil süresiyle ilgilendiğini savundu.



“Sayın Bakan, yasal haklarımızı toplum önünde tartışılır hale getirmeyi, öğretmeni itibarsızlaştırmayı ne yazık ki kendine şiar edindi… Bunu üzülerek görüyoruz” ifadelerini kullanan Eylem, hak gasplarına, dayatmalara boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Yasa tasarısı komiteden çekilirse sorunların diyalogla çözülebileceğini belirten Selma Eylem, “Karşı olduğumuz ‘ben yaparım olur’ mantığıdır, dayatmadır” şeklinde konuştu.



Gökçebel



KTOEÖS Genel Sekteri Tahir Gökçebel, öğretmenlerle ilgili saldırı ve itibarsızlaştırmaya boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı “özel okullara müşteri sağlamak için devlet okullarını kasıtlı ve bilinçli şekilde kaosa itmekle” suçlayan Gökçebel, “Bu oyuna gelmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu



Sendikacıları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yasal değişikliklerin eğitimin geleceği için olduğunu kaydederek, “Sendikalar, açıklamalarında yasanın neresine karşı olduklarını izah edemediler” dedi.



Öğretmenler Yasası’ndaki sorumluluklara hiçbir ek sorumluluk getirmediklerini kaydeden Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Ek sorumluluk sadece hizmet içi kurslara katılımdır. Düzenlediğimiz hizmet içi kurslara 4 bin 700 öğretmenden 600’ü katılıyorsa bununla ilgili düzenleme yapma ihtiyacı vardır. Eğer Öğretmenler Yasası’nda belirtilen ders saatleri doldurulmuyorsa bununla ilgili tedbir almak zorundayız. Yasada olmasına rağmen müdür muavinleri derse girmiyorsa bununla ilgili de tedbir almak zorundayız, yaptığımız budur… Meslektaşlarım, sendikaların söylediği yuvarlak, ezberlenmiş laflara kulak asmasın.. Rahat olsun”

Çavuşoğlu, sendikacıları ise şu sözlerle eleştirdi:

“Eğitimde nitelik ve çağdaşlıktan söz edeceksiniz ama hizmet içi kurslara katılmak istemeyeceksiniz, yıllardır ellenmeyen yasanın güncellenmesine destek olmayacaksınız, bizi özel okullara öğrenci taşımakla suçlayacaksınız ama tam gün eğitime karşı çıkacaksınız ve ikide bir, ‘yasayı geri çekin, görüşelim’ diyeceksiniz ama ortaya bir açılım da koymayacaksınız… Biz aylardır buradayız ama onların tavrı yasanın görüştürülmemesine yönelik.”

