Gençlerin en büyüğü Yeniboğaziçi

12. Ahmet Sami Topcan Kupası şampiyonu rakibi Mağusa Türk Gücü A2 takımını 3 – 1 mağlup eden Yeniboğaziçi A 2 takımı oldu

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Burak Mandıralı, Cenk Aras Özfutu, Yusufcan Dönderİsmail Pakol, Metehan, Hamza, Deniz, Eren, Cenkay, Ali, Arda, Nehir, Eren, Baran.İsmail Birşen, Buğra, Adem, Fevzi, Gökhan, Berkem, Hamza, Hüseyin, Ahmet, Doğanalp, Kenan.Dk. 57 Nehir(MTG), Dk. 10 ve 48 Kenan, Dk. 69 Doğanalp (Yeniboğaziçi)Ahmet Sami Topcan Kupası şampiyonu Yeniboğaziçi A2 takımı oldu.Bu yıl 12. kez oynanan Ahmet Sami Topcan Kupası karşılaşması Süper Lig A2 Ligi şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile 1. Lig A2 şampiyonu Yeniboğaziçi takımları arasında Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynandı.Orta hakemliğini Burak Mandıralı’nın yaptığı karşılaşmada Yeniboğaziçi takımı ilk devrenin 10. dakikasında Kenan Özerinç’in golüyle 0 – 1 öne geçti ve ilk devre bu sonuçla tamamlandı.İkinci devreye de iyi başlayan Yeniboğaziçi takımı 48. dakikada Doğanalp’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kenan’ın ayağından bulduğu golle skoru 0 – 2 yaptı. Bu golün ardından Mağusa Türk Gücü takımı gol için yüklenmeye başladı. 57. Dakikada MTG’nin kazandığı korner atışında Nehir’in kafa golüyle skor 1 – 2 oldu.69. dakikada Yeniboğaziçi atağında Doğanalp’ın attığı gol ile skor 1 – 3 oldu. Bu golün ardından sevinç gösterisinde formasını çıkaran Doğanalp ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Geriye kalan dakikalarda MTG takımının gol çabaları sonuç getirmeyince maç MTG 1 – Yeniboğaziçi 3 şeklinde tamamlandı ve Yeniboğaziçi takımı 12. Ahmet Sami Topcan Kupası şampiyonu oldu.