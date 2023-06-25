Meslek Liselerine Başvuru Sonuçları Açıklandı

Meslek Liselerine başvuran öğrencilerin diploma dereceleri ve tercih durumlarına göre yerleştikleri alanlar ekteki listelerde belirtilmiştir.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 26 Haziran 2023 tarihinde ilgili okul müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt için gerekli belgeler;

a) KKTC veya TC kimlik kartı veya diğer ülke pasaport ve fotokopisi.

b) Ortaokul diploma fotokopisi.

c) 4 adet resim

d) Muhtardan onaylı Resmi İkametgâh Belgesi

e) Kayıt Bildiriği (Okuldan alınıp, doldurulduktan sonra okula verilecek)

e) Yabancı uyruklular için Çalışma İzni

Herhangi bir alanın açılabilmesi için o alana başvuran en az 8 (Sekiz) öğrencinin olması gereklidir.

Kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler 1-5 Eylül 2023 tarihleri arasında mezun oldukları ortaokul ve/veya meslek liselerine doldurulamayan kontenjanlar için başvuru yapabilirler.