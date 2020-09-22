Kuzey Kıbrıs Turkcell’den her öğrenciye eğitim için 6 GB internet

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile gerçekleştirdiği ve uzaktan eğitim konusunda önemli destek sağlayan protokol kapsamında her öğrenciye aylık 6GB internet desteği vermeye devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Covid-19 salgınından dolayı eğitimin aksamaması adına geçtiğimiz Nisan ayından itibaren öğrencilere sağladıkları desteği hatırlattı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında eğitimde kayıp yaşamaması adına ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine eğitimlerinde kullanmaları üzerine her ay 6 GB internet yükleniyor. Eğitimin desteklenmesi için gerçekleştirilen bu protokol ile verilen internet kapsamı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kesintisiz Eğitim Merkezi portalı egitim.mebnet.net ile TC Milli Eğitim Bakanlığına ait eba.gov.tr ve ebatv eğitim portallarına erişimde kullanılabiliyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri 6 GB internet paketine, Turkcell’in BiP uygulamasındaki KEŞFET bölümünde yer alan MEBNET kanalından başvurarak ücretsiz sahip oluyor. Ücretsiz olan BiP uygulaması üzerinden yapılan başvuru dahil hiçbir işlem için ücret alınmadığı gibi Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin internet paketinden de düşmüyor.



Murat Küçüközdemir: “Çocuklarımızın eğitimleri için iletişim imkânlarımızı sunuyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir geçtiğimiz Nisan ayında 12 ay boyunca hizmette olacak iş birliğini hatırlattığı açıklamasında aynı zamanda protokolün önemine de vurgu yaptı. Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Söz konusu çocuklarımız ve onların eğitimleri olunca iletişim imkânlarımızla bizler de katkı sağlamak istedik. Pandemi sürecinde evinden veya karantina merkezlerinden eğitim alan çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması çok önemli. O yüzden gerek adamızdaki gerekse Türkiye’deki öğrencilerimize hem

6 GB internete nasıl sahip olunacak?

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin 6GB internete sahip olmak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili bilgi verildi.

“Akıllı Cihazda BiP yüklü ise, uygulama içerisindeki KEŞFET bölümünden MEBNET kelimesini aratarak uygulamaya erişebilir, uygulamaya eriştikten sonra TAKİP ET butonunu tıklayarak takibe başlayabilirsiniz. Akıllı Cihazda BiP yüklü değilse, önce işletim sistemine göre Google Play Store veya Apple App Store'dan BiP uygulamasını indiriniz. Sonrasında uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan aktivasyon ekranına telefon numaranızı girerek, aktivasyon için gerekli SMS şifresini isteyiniz. SMS ile gelen kodu BiP uygulaması aktivasyon sayfasında girerek aktivasyonu tamamlayabilirsiniz. Sonrasında uygulama içerisindeki KEŞFET bölümünden MEBNET kelimesini aratarak servise erişebilirler. BiP indirmek için de

Eğitim için kullanılabilecek linkler şöyle:

http://egitim.mebnet.net/

www.eba.gov.tr

www.trtizle.com

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin, BiP’i ücretsiz kullandığı bir kez daha hatırlatılırken, tüm bu işlemlerin de ücretsiz yani internet kotasından düşmeden yapılabildiği vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir geçtiğimiz Nisan ayında 12 ay boyunca hizmette olacak iş birliğini hatırlattığı açıklamasında aynı zamanda protokolün önemine de vurgu yaptı. Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Söz konusu çocuklarımız ve onların eğitimleri olunca iletişim imkânlarımızla bizler de katkı sağlamak istedik. Pandemi sürecinde evinden veya karantina merkezlerinden eğitim alan çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması çok önemli. O yüzden gerek adamızdaki gerekse Türkiye’deki öğrencilerimize hem uzaktan eğitim hem de iletişimleri için farklı alternatifler sunmak bizleri mutlu etmiştir.”Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin 6GB internete sahip olmak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili bilgi verildi., uygulama içerisindeki KEŞFET bölümünden MEBNET kelimesini aratarak uygulamaya erişebilir, uygulamaya eriştikten sonra TAKİP ET butonunu tıklayarak takibe başlayabilirsiniz., önce işletim sistemine göre Google Play Store veya Apple App Store'dan BiP uygulamasını indiriniz. Sonrasında uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan aktivasyon ekranına telefon numaranızı girerek, aktivasyon için gerekli SMS şifresini isteyiniz. SMS ile gelen kodu BiP uygulaması aktivasyon sayfasında girerek aktivasyonu tamamlayabilirsiniz. Sonrasında uygulama içerisindekibölümündenkelimesini aratarak servise erişebilirler. BiP indirmek için de https://kktcll.co/MEBNET linki kullanılabilir.”www.eba.gov.trKuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin, BiP’i ücretsiz kullandığı bir kez daha hatırlatılırken, tüm bu işlemlerin de ücretsiz yani internet kotasından düşmeden yapılabildiği vurgulandı.