Kıbrıs Batı Üniversitesi YÖK'ten onay aldı

Gazimağusa’da eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Kıbrıs Batı Üniversitesi’nin (KIBÜ) Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) onay aldığı belirtildi.

Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Camcı’nın açıklamasına göre, üniversite, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alarak, 2020-2021 Akademik Yılı’ndan itibaren mevcut yabancı ve KKTC uyruklu öğrencilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nden de öğrenci kabulüne başlayacak.

Dünya, Bilim, Eğitim, Sağlık, Sanat, Tarım ve Turizm (DBEST) Vakfı’nın kuruluşunu tamamlayarak Kıbrıs Batı Üniversitesi’nin vakıf çatısı altında ulusal ve uluslararası alanda başarı sağlamayı hedefleyen öğrencileri destekleyerek birçok farklı kategoride burs imkanı sağlamaya devam edeceğini kaydeden Camcı, bu yıl kayıt yaptıracak KKTC vatandaşı ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC uyruklu öğrencilere sınavsız yüzde 90 burs imkanı sağlandığını duyurdu.

Camcı, üniversitenin halen 26 ülkeden öğrencisi bulunduğunu da kaydetti.