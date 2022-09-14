“Kademeli olarak tam gün eğitime geçilecek”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, gelecek yıl haftada en az iki gün ile tam gün eğitimi uygulamaya başlayacaklarını ve yapılacak olan kademeli geçişle, üç yıllık süre içerisinde eğitimde tam gün uygulamasına geçeceklerini açıkladı





Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ve Şehit İlker Karter İlkokulu’nu ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi.

Uzun yaz tatilinin ardından öğrenci ve öğretmenlerin okullarına kavuştuğunu dile getiren Çavuşoğlu, yeni döneme başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

2022-2023 eğitim öğretim yılını, yeni hizmete giren Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’de açtıklarını belirten Çavuşoğlu, genç ve dinamik eğitim kadrosuyla yeni döneme başladıklarını söyledi.

Tam gün eğitim ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, tam gün eğitime geçilmesi noktasında kararlı olduklarını ve bu doğrultuda adımlar atılacağını söyledi.

Çavuşoğlu, gelecek yıl haftada en az iki gün ile tam gün eğitimi uygulamaya başlayacaklarını ve yapılacak olan kademeli geçişle, üç yıllık süre içerisinde eğitimde tam gün uygulamasına geçeceklerine dikkat çekerek, “Okullar, öğretmenler, aileler ve öğrenciler kendilerini tam gün eğitime göre hazırlamaya başlasın.” ifadelerini kullandı.

