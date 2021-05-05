İskele Ticaret Lisesi’ne ek derslik

İskele Ticaret Lisesi’nde turizm bölümü derslik ve atölyelerinin temeli atıldı. Bakan Amcaoğlu, yaklaşık 5 bin öğrenciye hizmet verecek altyapıyı bir yıl gibi bir sürede hayata geçireceklerini vurguladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İskele Ticaret Lisesi’nde turizm bölümü derslik ve atölyelerinin temeli, dün düzenlenen törenle atıldı.Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı İskele Ticaret Lisesi, turizm bölümü yeni derslik ve atölyelerinin temel atma töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülke gençlerinin en iyi şekilde eğitim alabilmesi için altyapının düzenlenmesi ve çağdaş ülkeler seviyesine gelmesi için çalıştıklarını söyledi.Amcaoğlu, eğitim altyapısına yönelik 11. temel atma törenini yaptıklarını ve bundan mutluluk duyduklarını belirterek, fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla adımlar attıklarını, çocukların eğitim hakkını eşit vermek için çalıştıklarını ifade etti.Amcaoğlu, yaklaşık 5 bin öğrenciye hizmet verecek altyapıyı bir yıl gibi bir sürede hayata geçireceklerini kaydetti.İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, KKTC’nin parlayan yıldızı İskele’de yapılan yatırımların her geçen gün arttığını ve devam edeceğini ifade ederek, bölgeye özel yatırımların yanı sıra eğitim alanında yapılan yatırımlara teşekkür etti.Sadıkoğlu, eğitime yatırımların önemine vurgu yaparak, gençlerin daha modern ve gelişmiş binalarda eğitim görmesini istediklerini söyledi.Bu amaçla İskele’ye kazandırılacak 500 metrekarelik zemin ve 1. kat projesinden oluşan yeni dersliklerin iki etapta oluşacağını ifade eden Sadıkoğlu, dersliklerin bölge yatırımcılarından Kotitaş Turizm şirketi ve İskele Belediyesi öz kaynakları ile tamamlanacağını kaydetti.