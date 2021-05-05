Erçin'le Kitap Dünyası

Kitapsız yaşamak kör sağır dilsiz yaşamaktır. Mustafa Kemal Atatürk

Aforizma Günlüğü 1001 Aytunç ŞabanlıSol Kimlik Ekoloji ve Konformizm - Hasan YıkıcıAntoine de Saint-ExuperyNiki Marangou (Türkçesi: Gürgenç Korkmazel Ahmet Yıkık)Sevgili Neşe Yaşın, Kar Uykusu kitabında bizleri tamamen kendine özgü bir düş dünyası ile buluşturuyor. Aşk trajik olana dokunup çekilirken okuyucu da acılı lirik bir söyleyişin eşlik ettiği şiirler aracılığıyla çok katmanlı bir masal dünyasının içine çekiliyor. Kar Uykusu, cinsiyetçi ideolojiyle hesaplaşmanın alttan alta izlendiği tutkulu ama bir yandan da tutkusunun girdabında kaybolmayan, ayırt edici söylensel ögelerle bezenmiş bir masal şiir.Orhan PamukHakan MengüçJose Mauro de Vasconcelos- Çetin ÇetintaşDoğan CüceloğluHayvanlarınızla tanışmaya hazır mısınız?“Ruhumuzda ortaya çıkmaya çalışan hayvan hangisi”“İhtiyacımız olan niteliklerimizi uyandırabilmek için hangi hayvan arketipini benliğimizde candlandırmalıyız?”“İçimizde yaşayan hangi hayvan bize yol gösterecek…”“Sınırları aşmak mı istiyorsun, ama kanatlarının büyüklüğünden emin değil misin?“Yeter ki yardımına ihtiyaç duyduğun doğru hayvanı bul ve onunla nasıl çalışman gerektiğini bil...”Türkiye’de yoga denince ilk akla gelenlerden biri olan Çetin Çetintaş’ın yeni kitabı “Hayvanlardan destek almanın gizemli sanatı” bize yaşam ve doğa arasında yolculuk yaptırırken ihtiyacımız olan nitelikleri uyandırmak üzere gerekli çalışmaları detaylarıyla aktarırken yaşama yepyeni bir pencereden bakmamızı sağlıyor(2 Nisan 1840, Paris – 29 Eylül 1902),Dünya Edebiyatının en önemli yazarları arasında bulunan Fransız yazar 1880 yılında edebiyata yeni giren natüralizm akınına öncülük etmiştir. En ünlü romanları, "Nana", "Germinal" ve "Meyhane" adlı kitaplarıdır.Yazar, Dreyfus tartışmasında aldığı tavırla 19. yüzyılın son ve yirminci yüzyılın ilk çeyreğindeki uluslararası edebiyat gündemine oturmuştur. Fransız ordusunda haksız yere casuslukla suçlanıp askeri mahkemede yargılanan Yahudi asıllı yüzbaşı Dreyfus’u 1897'deki davada hükûmetin bütün baskılarına rağmen savunan Zola, Fransa devlet başkanına hitaben "İtham Ediyorum" makalesini yayınladıktan sonra baskılardan dolayı Fransa'yı terkedip bir süre Londra'da yaşamak zorunda kaldı. Çabaları sonucunda Dreyfus Davası'nın yeniden görülüp adaletin yerini bulması sonucu yurduna döndü. Ulusal kahraman haline gelen Émile Zola, 1902 sonbaharında, kaldığı otelin yatak odasında duman zehirlenmesinden öldü.Bu hafta biraz değişiklik yapıp komple bir seriden bahsetmek istiyorum size. Müthiş bir hayal gücüyle yazılmış “Anita Blake Serisi”“Willie McCoy hayattayken uyuzun tekiydi. Ölmüş olması durumunu değiştirmemişti,” diye başlıyor ilk kitap Suçlu Zevkler ve okuru daha ilk cümlede yakalıyor. Korkuyla – mizahı, aşkla – nefreti harmanlayan bir tarzla yazılmış bir seri. Hiç düşmeyen temposuyla ilk kitaptan son kitaba kadar sürüklüyor insanı.İlk kitapta Anita’yla ve onun garip dünyasıyla tanışıyoruz. “Vampirler de İnsandır” yazan rozetler, fare adamlar, baş vampirler, vampir kilisesi, vampirlere karşı olan insanlar, Jean Claude ve onun izleri, Anita’yı sürekli “ma petite” diye çağırıp sinirlendirmesi, Anita’nın kahve bağımlılığı, ilginç kahve kupaları, oyuncak penguen koleksiyonu, Nike ayakkabıları ve korktuğu şeylerin üzerine gitmesi… Hepsi aynı mizahi tarz ve sürükleyici kurguyla bizi ikinci kitap Gülen Ceset’e büyük bir sabırsızlıkla götürüyor.Küçük bir uyarı seri 24 kitaptan oluşuyor. Hele bazıları o kadar kalın ki taşırken kas yapabilirsiniz. Bu tarz kitapları seviyorsanız hepsini alıp okumadan rahat edemiyorsunuz. En azından ben öyle yaptım…