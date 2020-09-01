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İlkokullarda yüz yüze eğitim hafta başı başlıyor

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İlkokullarda yüz yüze eğitim hafta başı başlıyor

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu 14 Eylül tarihinden sapmamamız yönünde Bakanlar Kurulu’ndan bir karar ürettiklerini ifade ederek 7 Eylül günü okul öncesi tamamen ve ilkokul birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime başlaması yönünde görüş birliğine varıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, “14’ünden sonra da ilkokul 1 ve 2’leri dönüşümsüz bir eğitim modelinde ilerleteceğiz” diye konuştu. Haber Kıbrıs’ta yayınlanan Ali Baturay ile Markaj programına katılan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ilk aldıkları haberlere göre bilgi ve beceri eğitimi sağlam olan okullarda çok başarılı bir eğitim başladığını belirtti. Çavuşoğlu, bazı okullarda bu anlamda sıkıntı yaşandığını kaydederek “Sıkıntının yaşanması Eğitim Bakanlığı’nın organize eksikliğinden kaynaklanmıyor. Buradaki sıkıntı internet altyapımızdaki zafiyettendir.

Böyle bir eğitimi 50 bin öğrencinin ekstra yük getirerek yürütmesi noktasında altyapımız yetersiz kalıyor” ifadelerini kullandı. Altyapının başka arkadaşların işi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, internet konusunun yıllardır tartışılan bir konu olduğunu söyledi. Lisedeki öğrencilerin erişiminin daha kolay olduğunu ancak ilk okula gittiğinizde bu işin zorlandığını belirten Çavuşoğlu, sunulacak materyallerin de sınırlı olduğunu söyledi.

İlkokul 1-2 veya ana sınıf öğrencilerine online verilebilecek katkının sınırlı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, mükemmel bir ruhla yeni yıla başladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, eleştirilerden faydalanmaktan hiçbir sıkıntı duymadıklarının kaydederek eleştiri yapanların son 10 yılı değerlendirerek eleştiri yapılmasını istedi. Bu konuların Bakanlar Kurulunda konuşulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, yeni talepler noktasında bir brifing verdiğini söyledi.

Okulların açılmaması büyük bir sorun yaşanacağını ve çocukların eğitimden kopabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, online eğitim sistemlerini kuran ülkeler bile bazı zamanlarda bizim yaşadığımız sorunları yaşadığını belirtti.

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