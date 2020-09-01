Drag heyecanı Lurucina’da başlayacak

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) ilk organizasyonunu 4-5 Eylül Cuma-Cumartesi günü Akıncılar yolu yeni tünelde gerçekleştiriyor.

Kuzey Kıbrıs Drag Şampiyonasını düzenleyecek olan KKDSOD uzun aradan sonra gerçekleşecek olan drag yarışı için yoğun bir çalışma içerisine hazırlıklarına devam ediyor. Limasol Sigorta ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan drag yarışında 50 den fazla ekip birbirleriyle kıyasıya mücadele edecekler.

4 Eylül Cuma akşamı saat 18.00'da başlayacak olan yarışta sıralama turlarının ardından kategoriler belirlenecek. 5 Eylül Cumartesi günü ise saat 18.00'da başlayacak olan Limasol Sigorta Drag yarışını seyirciler tribünlerden takip edebilecekler.



