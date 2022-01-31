İlkokul ve orta eğitimde karne heyecanı yaşandı

2021-2022 öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle, KKTC’de ilk ve orta dereceli okullarda öğrenciler ilk dönem sonu karneleri bugün aldı.İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda yarıyıl tatili (şubat tatili) yarından itibaren başlıyor.Covid-19 pandemisi nedeniyle zaman zaman aksamaların yaşandığı, bazı sınıfların kapatıldığı eğitim yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından başlayacak iki haftalık şubat tatilinin ardından, 14 Şubat Pazartesi günü öğrenci ve öğretmenler ikinci dönem için ders başı yapacak.ÖĞRETİM YILI 17 HAZİRAN VE 20 HAZİRAN’DA SONA ERECEKİlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2021-22 Öğretim Yılı, 20 Haziran Pazartesi günü karne ve tamamlama belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 125 okulda, yaklaşık 24 bin öğrenci eğitim alırken, ülkede 111 kamu okulu, 14 özel okul bulunuyor.Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2021-22 Öğretim Yılı 17 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek.Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 45 okulda yaklaşık 22 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görürken, ülkede 34 kamu okulu ve 11 özel okul bulunuyor.Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 900 meslek lisesi öğrencisi var.KKTC genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen görev yapıyor.SINAVLARİlk basamağı önceki gün yapılan Kolej Giriş Sınavlarının 2’nci basamak sınavı (KGS-2) 11 Haziran’da yapılacak.Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 25 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek.8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programları’na tercih başvuruları ise 23-27 Haziran tarihleri arasında alınacak.