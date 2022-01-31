Çağdaş bakımevi için kollar sıvandı

İşadamı Mazhar Iqbal Choudhry ve Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Halk Vakfı Yaşam Sitesi'ni yenilemek için çalışma başlattı



Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi için hem iş insanları hem de siyasiler devrede.

China Bazaar’ın Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, Sınırüstü Köyü’nde bulunan Halk Vakfı Yaşam Sitesi için kolları sıvadı.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacı’nın direktörü olduğu Kam-Tek, Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nin damını onaracak, tüm binayı boyayacak ve çevre düzenlemesini yapacak. Bu işlemlerin 15-20 gün içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

Ülkemizin önemli iş inşalarından China Bazaar'ın Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry ise Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’nin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için destek sözü verdi.

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacı’nın girişimleri sonucu Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ndeki tüm yaşlı ve hastalar Salamis Bay Conti Hotel’e taşınacak.

Salamis Bay Conti Hotel Gelen Koordinatörü Mehmet Kıral’ın otelde hazırlık yaptığı ve Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi’ndeki vatandaşlar için 40 odanın ayrıldığını ifade etti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği de bakımevinin ücretsiz olarak tamir, tadilatına talip olduklarını açıkladı.

Bu arada Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, Sınırüstü Yaşlı Bakımevi sakinlerinin iyi bir ortama alınmaları için Vakıflar İdaresi’nin de devrede olduğu ifade edildi.

Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde kalan vatandaşların bugün itibarıyla da Gazimağusa'da yer alan özel bir bakımevi bünyesine alınacağını açıklayan Vakıflar İdaresi, bu vatandaşların tüm ihtiyaçlarının