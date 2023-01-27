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İlk ve orta dereceli okullarda karneler salı günü dağıtılacak

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Okullarda karneler 31 Ocak Salı günü dağıtılacak ve yarıyıl tatili 1 Şubat Çarşamba günü başlayacak

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İlk ve orta dereceli okullarda karneler salı günü dağıtılacak
İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda karneler 31 Ocak Salı günü dağıtılacak ve yarıyıl tatili 1 Şubat Çarşamba günü başlayacak.
Öğrenciler tatilin ardıdan 16 Şubat Perşembe günü ders başı yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2022-2023 Öğretim Yılı, 16 Haziran Cuma günü Karne ve Tamamlama Belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.
Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2022-2023 Öğretim Yılı 8 Haziran Perşembe günü karne dağıtımıyla son bulacak.
KKTC genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen görev yapıyor.

Sınavlar... KGS-1 yarın yapılıyor

Kolej Giriş sınavlarının ilk basamağı (KGS-1) yarın; 2’nci basamağı ise (KGS-2) 10 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 24 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek.
8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvuruları ise 26 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Meslek Liseleri 9. Sınıflarına yerleşenler 7 Temmuz Cuma günü açıklanacak.
 
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