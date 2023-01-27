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Esentepe bir çınarını daha kaybetti

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Esentepe bir çınarını daha kaybetti
Kuzey sahil şeridinin büyük yerleşim yerlerinden biri olan Esentepe sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Esentepe’nin sevilen çınarlarından olan Aziz Barut, bugün hayata gözlerini yumdu.
Aziz Barut, yarın Esentepe Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Esentepe Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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