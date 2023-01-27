Esentepe bir çınarını daha kaybetti

Kuzey sahil şeridinin büyük yerleşim yerlerinden biri olan Esentepe sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Esentepe’nin sevilen çınarlarından olan Aziz Barut, bugün hayata gözlerini yumdu.
Aziz Barut, yarın Esentepe Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Esentepe Mezarlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.