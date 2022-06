Genç iletişimcilerin mezuniyet sevinci

YDÜ İletişim Fakültesi bahar dönemi mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezuniyet töreni, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde tamamlandı.

İletişim Fakültesi mezunları, aileleri ve öğretim elemanları ile birlikte birçok misafirin katıldığı mezuniyet töreninde, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından; dünyanın birçok ülkesinde konserler veren Kıbrıslı Türk piyanist Eser Ökten tarafından verilen piyano resitali izleyenleri mest etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt,

mezun öğrencilere seslenerek şöyle dedi:

“Yerkürenin refahının gelişmesi yönündeki her türlü olumlu ve olumsuz düşünsel veya fiziksel eylemi, aldığınız eğitim çerçevesinde takip etmek buna ilişkin farkındalık yaratmak en önde gelenidir. Bu yüzden sahip olduğunuz entelektüel kapasitenizi yılmadan geliştirmek zorundasınız. Her konu hakkında önce yüzeysel daha sonra ise derinlemesine bilgiye sahip olmalısınız. Çok okuyun, çok araştırın ve bildiklerinizle değil bilmediklerinizin hacmi ile kendinizi değerlendirin. Dünyayı okurken farklı okumaların da olabileceğini aklınızdan çıkarmayın hiç. Farklılık, çeşitlilik ve başkalığın bir zenginlik olduğunu ve yaşamı bunların esas olarak anlamlı kıldığını unutmayın. Ama bunların ötesinde doğrudan ve dürüstlükten hiçbir zaman sapmayın, size verilen doğrunun koruyucusu unvanına sık sıkı sarılın. Çünkü bu unvan varoluşunuzun esas anlamıdır”

Mezuniyet töreninde öğrencilere seslenen Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Dolunay, konuşmasına “Kuşun bir kanadı bilim ise bir kanadı sanattır. Yakın Doğu’da her iki kanat da var; öyleyse Yakın Doğu’da hayat var!” sözleriyle başladı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası başarılarına değinen Doç. Dr. Dolunay, “Yakın Doğu Üniversitesi, dünyada eğitim kalitesinde 7’nci sırada yer alan; Avrupa’nın ilk 250 üniversitesi arasına girmiş; dünyadaki 9’uncu büyük müzeyi inşa etmekte olan, kütüphaneleri ile dünyada ilk 5 arasında yer alan, kampüsünde araba üreten bir üniversitedir” dedi.