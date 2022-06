“GYÖ’ler zulüm artırıcı planlardır”

KKTC’de temaslarda bulunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Rum kesimi tarafından Güven Artırıcı Önlemler diye sunulan tek taraflı nakaratlarsa zulüm artırıcı planlardan öteye geçmemektedir” dedi



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi temaslarda bulunmak üzere dün saat 11.45’te KKTC’ye geldi.

Oktay ilk olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Mersinlik’te devam eden yangını incelemek üzere bölgeye gitti.

İncelemelerin ardından Oktay, Cumhurbaşkanlığı’na giderek Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasındaki görüşme saat 14.30’da Cumhurbaşkanlığında başladı.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ortak basın toplantısı düzenledi.

Oktay, “Tatlısu-Mersinlik bölgesinde çıkan yangın hepimizin yüreklerini yakmıştır. Aynen Türkiye’de Marmaris’teki yangının yüreklerimizi, ciğerlerimizi yaktığı gibi” dedi.

Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sabah kendileri de direkt ilettiler, burada bir kez daha geçmiş olsun dileklerini hem şahsınıza hem de şahsınız nezdinde tüm Kıbrıs Türküne bir kez daha iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak gündem konularını ele aldıklarını ve ileriki dönemde fikir birliği ile, amaç birliği ile atacakları adımları değerlendirdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tatar ile “son derece verimli” bir görüşme yaptığını ifade eden Oktay, “Başka milli davamız Kıbrıs meselesi olmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması, Doğu Akdeniz ve Maraş açılımına ilişkin son gelişmeleri ele aldık. Önümüzdeki dönemde fikir birliği ile, amaç birliği ile atacağımız adımları yine birlikte değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, Kıbrıs konusunda samimi bir muhasebe yapmaktan uzak olan uluslararası toplumun olan biteni Rum kesiminin gözlükleriyle izlemeye devam ettiğini vurgulayarak, Rum kesiminin tek taraflı propagandasına kulak vermeyi tercih eden kimi kesimlerin de bu bayat hezeyanların sözcülüğünü yaptığını söyledi.

KKTC'nin istikrar içinde gelişerek tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlenmesine büyük önem verdiklerini belirten Oktay, Kıbrıs Türkü'nün 1571'den beri asli unsuru olduğu kendi topraklarında, egemenliğini pekiştirmesi için desteklerinin tam olduğunu söyledi.

Fuat Oktay, “İstiklaline ve istikbaline sahip çıkan bir Kuzey Kıbrıs için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gösterdiği liderlik son derece önemlidir” diyerek “Kıbrıs Türk halkı Sayın Tatar’ı cumhurbaşkanı olarak seçerek iki devletli çözüm önerisini, özgürlükten yana tutumunu açıkça ortaya koymuştur” dedi.

“Çözümün önünü açacak tek yol; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve devletin egemen eşitliğinin ve eşit statüsünün tescil edilmesidir. Böyle bir çözüm Doğu Akdeniz’deki iş birliği ortamının gelişmesine de katkı sağlayacaktır” diyen Oktay, konuşmasında devamla şunları söyledi:

“Ancak Türk tarafının Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik samimi girişimleri bugüne kadar Rum tarafının maksimalist talepleri ile baltalanmıştır, bugün de baltalanmaya devam edilmektedir. Sadece farklı oyunlarla. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölgede istikrara somut katkı sağlayacak önerileri, sürekli Güney’in hayalet ideolojileri ile gölgelenmeye çalışılmıştır. Rumlar ne yazık ki kendilerini adanın tek sahibi görerek, Kıbrıs Türklerini yok saymakta, yok saymaya çalışmakta, gerçeklerin üzerini çağdışı bir çözümsüzlük önerisi ile çözmeye çalışmaktadır. Bu çaba, hayalin ötesinde hiçbir sonuç doğurmayacaktır.”

Fuat Oktay, Kıbrıs Rum tarafının sunduğu Güven Yaratıcı Önlemlere ilişkin olarak ise şunları kaydetti:

“Rum kesimi tarafından Güven Artırıcı Önlemler diye sunulan tek taraflı nakaratlarsa zulüm artırıcı planlardan öteye geçmemektedir, geçememektedir. Bizde güzel bir deyim vardır... Bu Güven Artırıcı Önlemlerle, ‘Çayın taşı ile çayın kuşunu vurmaya çalışmaktadır’. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin toprağıyla, ‘siz onu bize verin, sizin havalimanınızı açalım’. Yani güler misiniz, ağlar mısınız? Bu deyim tam da onu ifade etmektedir. Bu açıkgözlülüğe ve fırsatçılığa müsaade etmeyeceğiz, etmemeliyiz.”

Uluslararası toplumun Kıbrıs konusunda sergilemekte olduğu tutumuna ilişkin birtakım eleştirilerde de bulunan Oktay, “Kıbrıs konusunda samimi bir muhasebe yapmaktan uzak olan uluslararası toplumun, olan biteni Rum kesiminin gözlükleriyle izlemeye devam etmektedir ve bunun öncülüğünü de ne yazık ki Avrupa Birliği yapmaktadır. Bir an önce onların da Yunanistan’ın ve Rum’un kendi içlerindeki yürüttüğü, onları esir alan tutumlarından bir an önce kendi özgürlüklerine kavuşmaları ve kendi bağımsız politikalarını geliştirmeleri kendilerinin lehine olacaktır.” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Rum kesiminin tek taraflı propagandasına cevap vermeyi tercih eden kimi kesimler de -illa dışardan olması da gerekmiyor bunların, içerden de bu kesimler, ne yazık ki bu sesler var- bu bayat hezeyanların sözcülüğünü yapmaktadır” dedi.

Fuat Oktay, geçen hafta Yunanistan Başbakanın Kıbrıs Rum tarafına yaptığı ziyaretinde yaptığı açıklamalara değinerek, şöyle konuştu:

“Geçen hafta Yunanistan Başbakanı’nın Rum kesimine yaptığı ziyarette barışın hüküm sürdüğü bu adayı Ukrayna’ya benzetmiş, barış harekatına dil uzatmıştır. Üstelik bunları söyleyen uluslararası anlaşmamalara aykırı, Ege’deki adalarını silahlandıran bir ülkenin başbakanı. Ege’deki adaların silahsızlandırılması bir an önce gerçekleştirilmezse adaların egemenliğini uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde sorgulamaya başlayacağız. Bunların karın ağrısı; Kıbrıs Türkü'nün dimdik ayakta olması, bayrağıyla, toprağıyla, milli iradesiyle hür ve özgür yaşamasıdır. Bunları rahatsız eden bölgesinde lider, dünyada sözü geçen güçlü Türkiye’nin sarsılmaz duruşudur. Bunları rahatsız eden, kapı kapı gezip destek aradıkları uluslararası topluma, haksız ambargolara, tüm ince hesaplarına rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya açılıyor olmasıdır.”

Oktay, konuşmasında devamla şunları söyledi:

“Bu yolda Türkiye'nin KKTC'ye desteği tamdır, bunu herkes böyle bilsin. Karalamalar ve sindirme çabaları hiçbir şekilde bizi yıldıramaz. Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını ve yalnız bırakılmayacağını her daim gösterdik, gösteriyoruz. Rum kesimi Maraş sahilinin canlandığını görünce BM Güvenlik Kuruluna koşsa da Yunanistan Avrupa Birliğinin gölgesinden medet umsa da egemen eşitlik gerçeği değişmeyecek. Gölgede olanın gölgesi olmaz derler. Tarih KKTC'yi dirayeti, mücahit ruhu ve anavatan Türkiye ile gönül birliğiyle verdiği hakkaniyet mücadelesiyle yazacaktır. Bu duruş ve milli dava anlayışımız pek çok topluma örnek olmaya devam edecektir. Siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda gelişen bir KKTC için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."