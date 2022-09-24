Engelli çocuklar eve hapsedildi

İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde engelli gençler eğitimden mahrum kalıyor





İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan engelli gençler ilgisizlik nedeniyle yeterince eğitim alamazken, okul servisinin sürekli arıza yapması nedeniyle haftalarca eve hapsoluyor.

Okula servis ile gitmek zorunda olan 18 yaş üstü engelli gençler okul servisinin sürekli bozulması nedeniyle okula gitmekte zorlanıyor.

Pandemi nedeniyle iki yıl eğitime ara veren engelli gençler şimdi de okul servisi yüzünden eğitimden mahrum kalıyor. Her gün okula gitmeleri gerekirken haftada sadece iki gün okula gidebilen engelli gençlerin eğitimleri aksıyor.

Aileler söz konusu okulda öğretmen, aşçı ve temizlikçi eksikliğinin de olduğunu dile getirirken sorunların çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

