Yerli havayolu şirketinin sadece yüzde 25’i KKTC’ye ait

“Yerli ve milli havayolu şirketi” olarak tanıtılan ‘Mavi Girne Havayolları’nın sadece yüzde 25’inin KKTC devletine ait olacağı, yüzde 51’lik hisseyi elinde bulunduracak büyük ortağın ise “Anex” isimli şirket olacağı öğrenildi



“Yerli ve milli havayolu şirketi” olarak tanıtılan ‘Mavi Girne Havayolları’nın sadece yüzde 25’inin KKTC devletine ait olacağı ortaya çıktı.

Elde edinilen bilgilere göre, şirket hisselerinin yüzde 25’i KKTC devletine ait olacak, yüzde 24’ü halka arz edilecek, yüzde 51’lik hisseyi elinde bulunduracak büyük ortak ise “Anex” isimli şirket olacak.

Türk turizm yatırımcısı Neşet Koçkar'ın sahibi olduğu Rusya merkezli Tur Operatörü “Anex” isimli şirket, Kıbrıs Türk halkının zihnine “Özel Jet Skandalı” olarak kazınan olayla gündeme gelmişti.

Söz konusu olay sonucunda, dönemin Turizm ve Çevre Bakanı, mevcut Başbakan Ünal Üstel, dönemin Başbakanı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından görevden alınmıştı.

Öte yandan, sosyal medyada dalga konusu olan “Mavi Girne Havayolları” isminin, aslında Anex’in Türkiye’de kurduğu “Mavi Gök Havacılık” isimli şirketinden türetildiği, bu sayede “MGK” kısaltmasını kullanan uçaklar, Rusya’dan kalkıp, Türkiye’de “touchdown” yaparak KKTC’ye iniş yapabileceği ifade ediliyor.

Şirketin hisseleriyle ilgili konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Anex isimli şirketle ortaklık yaparak söz konusu ‘yerli’ havayolu şirketini kuracaklarını ifade ederek, “Şirketin yüzde 25’i KKTC devletinin. Yüzde 24’ü halka arz edilecek, yatırımcılara sunulacak. Geriye kalan kısmı ise Anex’e ait. Tüm masraflar ve işletme giderlerini Anex karşılayacak” dedi.

“UÇAKLAR ANTALYA’DA TOUCHDOWN YAPIP KKTC’YE İNECEK”

Arıklı, Rusya merkezli şirketin, KKTC’ye 500 bin turist getirmeyi taahhüt ettiğini ifade ederek, uçakların Rusya’dan kalkıp, Antalya’da touchdown yapacağını ve KKTC’ye ineceğini ifade etti.

Arıklı, “Söz konusu şirket, Özel Jet Skandalında adı geçen şirket mi?” sorusu üzerine, “Onu bilmiyorum, aynı şahıslardan mı bahsediyoruz bilmiyorum” dedi.

ÖZEL JET SKANDALI’NDA ADI GEÇEN ŞİRKET: ANEX

Türk turizm yatırımcısı Neşet Koçkar'ın sahibi olduğu Rusya merkezli Tur Operatörü “Anex” isimli şirket, Kıbrıs Türk halkının zihnine “Özel Jet Skandalı” olarak kazınan olayla gündeme gelmişti.

Haziran 2020’de, marina yatırımıyla ilgili Kıbrıs’ın kuzeyine “özel bir jetle” giriş yapan Anex şirketi yetkilileri, o dönemde geçerli olan pandemi kurallarına uymayarak özel izinle ülkeye giriş yapmıştı.

Olay sonrası, dönemin Turizm ve Çevre Bakanı, mevcut Başbakan Ünal Üstel, dönemin Başbakanı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından görevden alınmıştı.

ŞİRKETİN İSMİ, “MAVİ GÖK HAVACILIK”TAN GELİYOR

Öte yandan, sosyal medyada dalga konusu olan “Mavi Girne Havayolları” isminin, aslında Anex’in Türkiye’de kurduğu “Mavi Gök Havacılık” isimli şirketinden türetildiği, bu sayede “MGK” kısaltmasını kullanan uçaklar, Rusya’dan kalkıp, Türkiye’de “touchdown” yaparak KKTC’ye iniş yapabileceği ifade ediliyor.

