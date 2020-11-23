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DAÜ - SEM Eğitimlerine devam ediyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM), Avrupa Birliği Projesi kapsamında Dikmen Belediyesi çalışanlarına hizmet içi eğitim vermeyi sürdürüyor.

DAÜ - SEM Eğitimlerine devam ediyor
 
DAÜ’den verilen bilgiye göre, “Etkili İletişim Becerileri” ile başlayan seminerler; “Vatandaş İlişkileri”, “Yazılı İletişim Becerileri", “İngilizce Eğitimleri” ve “Microsoft Office Uygulamaları” ile devam etti. 
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy, Avrupa Birliği Projesi kapsamında Dikmen Belediyesi çalışanlarına verdikleri hizmet içi eğitimlerin başarıyla devam ettiğini belirterek, bu konuda katkı koyan herkese teşekkür etti. 
Hizmet sektöründe faaliyetlerini sürdüren belediyelerin, bu tür seminerlerle birlikte çalışanlarına DAÜ’nün öğretim üyelerinin deneyim ve tecrübelerini kazandırdığını vurgulayan DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Ersoy, “Yazılı İletişim Becerileri” ve “Microsoft Office Uygulamaları” kurslarının DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu laboratuvarlarında düzenlendiğini belirtti. Doç. Dr. Ersoy, DAÜ-SEM’in yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde eğitimlerini sürdüreceğini de vurguladı.


 
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