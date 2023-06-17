Çocuklar çiçeklerle sevindirildi

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu, çocuklara karne hediyesi olarak mevsim çiçeği hediye etti

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli sınırları içerisinde bulunan okullarda öğrenim gören çocuklara karne hediyesi olarak mevsim çiçeği hediye etti. Karne heyecanı yaşayan çocuklar, Amcaoğlu'nun karne hediyesini de mutlulukla karşıladı.Gönyeli Alayköy Belediyesi Basın Birimi'nden yapılan açıklamada çocuklara yeşili ve çiçek sevgisini aşılamak adına tüm çocuklara karne hediyesi verildiği ifade edildi.Çocuklara hediye edilen mevsim çiçeklerinin üzerinde Amcaoğlu çocuklara bir de mesaj yolladı.İşte o mesaj:“Bir eğitim öğretim yılının daha sona erdiği bugünde, karne heyecanını paylaşıyor, tüm yıl boyunca gösterdiğin çaba için seni gönülden kutluyorum. Hem eğlenceli hem verimli bir yaz geçirmek için kitap, sanat ve spor aktiviteleri ile kendini geliştirmeye devam etmen en büyük temennimdir. Sana verdiğim bu değerli hediyeye iyi bakacağına inanıyorum. Mutlu bir tatil dönemi ve gelecek eğitim yıllarında başarılarla dolu günler dilerim. Sevgilerimle."