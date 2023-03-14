Cumhuriyet Lisesi'ndeki çadırları su bastı. Öğrenciler gelen sağanak yağmurla bir anda sular altında kalan çadırlardan kendini dışarıya attı. Okul idaresinin yönlendirmesiyle öğrenciler eve gönderildi

Dün etkili olan şiddetli yağış sonrası, Geçitkale’de bulunan Cumhuriyet Lisesi'ndeki çadırları su bastı, okulda 260 öğrenci, 14 çadırda toplam 3 saat ders yapabildi.

Öğrenciler, adeta çamura dönen toprak zemin üzerinde eğitim almaya çalıştı. Öğrenciler gelen sağanak yağmurla bir anda sular altında kalan çadırlardan kendini dışarıya attı.

Bazı öğrencilerin ders notları ve defterleri sıralarında kaldı... Okul idaresinin yönlendirmesiyle öğrenciler, okula gelen toplu taşımalarla eve gönderildi. Toprak zemin üzerine kurulan çadır sınıflar çamura büründü, birçok çadır sular içinde kaldı. Bahsi geçen çadırlarda bugün eğitim olup olamayacağı sorgulanırken, hava şartlarının ve su içinde kalan çadırların buna olanak sağlamayacağı öngörüldü...

Öte yandan okuldan alınan bilgiye göre mevcut 14 betonarme sınıfın kullanılamaz olduğu inşaat mühendisleri tarafından yapılan ilk tespitlerde ifade edildiği, raporların henüz yayımlanmadığı kaydedildi.

